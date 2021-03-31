شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار يصعد لمستويات مرتفعة جديدة وسط رهان على تعاف أمريكى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجل الدولار ذروة عام جديدة مقابل الين وأعلى مستوى في عدة أشهر أمام منافسين آخرين اليوم الأربعاء، إذ يراهن مستثمرون على أن حزمة التحفيز المالي الضخمة وحملة التطعيم الموسعة ستساعدان الولايات المتحدة علي قيادة التعافي من الجائحة عالميا.

ومن المقرر أن يضع الرئيس الأمريكي جو بايدن اليوم الخطوط الرئيسية لخططه لتمويل خطة بنية تحتية بتكلفة بين ثلاثة وأربعة تريليونات دولار بعدما صرح في وقت سابق من الأسبوع بأن 90 بالمئة من البالغين الأمريكيين سيمكنهم الحصول على تطعيم بحلول 19 أبريل.

وارتفع مؤشر الدولار إلى 93.439 وهو أعلى مستوى في نحو خمسة أشهر. وصعد من قرب 90.0 في بداية مارس في سبيله لتسجيل أفضل أداء شهري منذ 2016.

وسجلت العملة الأمريكية ذروة جديدة لعام مقابل العملة اليابانية عند 110.97 ين وبلغت أعلى مستوى في خمسة أشهر تقريبا مقابل العملة الأوروبية الموحدة عند 1.1705 دولار مقابل اليورو، ولكنه تخلى عن بعض هذه المكاسب في التعاملات المبكرة في لندن.

كما لقيت العملة الأمريكية دعما مع صعود عائدات السندات الأمريكية التي جعلت العملة أكثر جاذبية كاستثمار.

وقفزت عائدات سندات الخزانة الأمريكية القياسية لأجل عشر سنوات لأعلى مستوى في عام عند 1.776 بالمئة أمس الثلاثاء.

وصعد الدولار الاسترالي إلى 0.76085 دولار أمريكي متماسكا بعد نزوله إلى 0.7564 دولار الأسبوع الماضي وهو أقل مستوى هذا العام.

وتجاوزت بتكوين لفترة وجيزة 59 ألف دولار، في محاولة للاقتراب من الذروة القياسية البالغة 61 ألفا و781.83 دولار التي بلغتها في وقت سابق من الشهر الجاري.