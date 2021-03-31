تعرف على سعر الدينار الكويتى اليوم الأربعاء

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القاهرة - سامية سيد - تباين سعر الدينار الكويتى اليوم الأربعاء 31-3-2021، أمام الجنيه المصرى، ليسجل سعره فى البنك الأهلى المصرى 49.93 جنيه للشراء، 52.07 جنيه للبيع، مقابل 49.02 جنيه للشراء، 52.11 جنيه للبيع، وذلك مقارنة بأسعار أمس الثلاثاء بالبنوك المصرية.

وفى سياق متصل شهد سعر الدرهم الإماراتى، اليوم الأربعاء 31-3-2021، استقرارا ملحوظا أمام الجنيه المصرى بالبنوك، كما كانت أسعاره أمس الثلاثاء، مسجلا فى البنك الأهلى 4.24 جنيه للشراء، و4.29 جنيه للبيع، وفى بنك مصر سجل 4.23 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع.



وسجل سعر الدينار الكويتى فى بعض البنوك كالتالي: وسجل سعر الدينار الكويتى فى بعض البنوك كالتالي: سعر الدينار الكويتى فى البنك المركزى المصرى51.79 جنيه للشراء.

52.19 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى البنك الأهلى المصرى49.93 جنيه للشراء مقابل سعره أمس كان بـ 49.02 جنيه.

52.07 جنيه للبيع مقابل سعره أمس كان بـ 52.11 جنيه.

سعر الدينار الكويتى فى بنك مصر48.96 جنيه للشراء.

52.10 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى قناة السويس51.79 جنيه للشراء.

52.14 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى البنك التجارى الدولى cib49.01 جنيه للشراء.

52.15 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى بنك الإسكندرية49.02 جنيه للشراء.

52.11 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى مصرف أبوظبى الإسلامى48.60 جنيه للشراء.

52.17 جنيه للبيع.