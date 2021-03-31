سعر الريال السعودى اليوم الأربعاء 31-3-2021

القاهرة - سامية سيد - تباين سعر الريال السعودى اليوم الأربعاء الموافق 31-3-2021، أمام الجنيه المصرى، ليستقر سعره فى البنك الأهلى المصرى عند 4.15 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، فى حين تباين سعره فى "بنك الاسكندرية" ليسجل 4.11 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع مقابل سعره أمس كان بـ 4.12 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع، وذلك مقارنة بأسعار أمس الثلاثاء.

وفى سياق متصل انخفض سعر اليورو اليوم الأربعاء 31-3-2021، أمام الجنيه بالبنوك المصرية، مع رابع تعاملات البنوك المصرية، ليسجل فى البنك الأهلى لـ18.31 جنيه للشراء، و18.46 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس كان بـ18.37 جنيه للشراء، و18.54 جنيه للبيع، وسجل سعره فى البنك "المركزى المصرى" 18.39 جنيه للشراء، و18.51جنيه للبيع.

وجاء سعر الريال السعودى فى عدد آخر من البنوك العاملة فى مصر، كالتالى:

سعر الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى4.17 جنيه للشراء.