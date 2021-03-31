شكرا لقرائتكم خبر عن سعر اليورو اليوم الأربعاء فى البنوك المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انخفض سعر اليورو اليوم الأربعاء 31-3-2021، أمام الجنيه بالبنوك المصرية، مع رابع تعاملات البنوك المصرية، ليسجل فى البنك الأهلى لـ18.31 جنيه للشراء، و18.46 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس كان بـ18.37 جنيه للشراء، و18.54 جنيه للبيع، وسجل سعره فى البنك "المركزى المصرى" 18.39 جنيه للشراء، و18.51جنيه للبيع.

وفى سياق متصل تباينت أسعار العملات اليوم، حيث استقر سعر الدولار، فى حين انخفض سعر صرف الجنيه الإسترلينى أمام الجنيه المصرى، ليسجل 21.46 جنيه للشراء، 21.65 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس كان بـ21.50 جنيه للشراء، 21.70 جنيه للبيع، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.



وسجل سعر اليورو فى بعض البنوك كالتالى: وسجل سعر اليورو فى بعض البنوك كالتالى: سعر اليورو فى البنك المركزى المصرى18.39 جنيه للشراء.

18.51 جنيه للبيع.

18.46 جنيه للبيع مقابل سعره أمس كان بـ 18.54 جنيه. سعر اليورو فى بنك مصر18.31 جنيه للشراء. سعر اليورو فى بنك مصر18.31 جنيه للشراء.

سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى18.31 جنيه للشراء مقابل سعره أمس كان بـ 18.37 جنيه.

18.46 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك البركة18.34 جنيه للشراء.

18.52 جنيه للبيع.

18.49 جنيه للبيع. سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى18.35 جنيه للشراء. سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى18.35 جنيه للشراء.

سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib18.34 جنيه للشراء.

18.49 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك الإسكندرية18.29 جنيه للشراء.

18.49 جنيه للبيع.