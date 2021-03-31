شكرا لقرائتكم خبر عن 5 أرقام مهمة عن ارتفاع صادرات مصر من الأثاث.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بالتزامن مع افتتاح معرض الأثاث الدمياطى ديارنا المُقام على ملاعب نادى الواى بمحافظة أسيوط لمدة 15 يوما، أعلن المجلس التصديرى للأثاث عن ارتفاع صادرات مصر من الأثاث بداية العام الجارى خلال يناير وفبراير 2021 بنسبة نمو 5% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق عليه ليبلغ قيمته 43 مليون دولار، وتصدرت السعودية والإمارات العربية المتحدة أولى الدول فى صادرات الأثاث المصرى.

زيادة صادرات مصر من الأثاث خلال يناير وفبراير من العام الحالي بمقدار 5%. بلغت صادرات الأثاث في يناير وفبراير 43 مليون دولار. السعودية والإمارات في مصاف الدول المستوردة للأثاث من مصر. سجلت صادرات مصر من الأثاث فى2020 ما يقترب من 244 مليون دولار. احتلت الدول الأوربية المرتبة الأولى في استيراد الأثاث من مصر بنسبة 81% .

ونرصد فيما يلى 5 أرقام مهمة عن صادرات مصر من الأثاث: