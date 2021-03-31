شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على سعر الدولار اليوم الأربعاء فى البنوك المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تباين سعر الدولار اليوم الأربعاء 31-3-2021، أمام الجنيه المصرى، وذلك مقارنة بأسعاره أمس الثلاثاء، ليستقر سعره فى البنك الأهلى عند 15.65جنيه للشراء، 15.75 جنيه للبيع، فى حين انخفض سعره في بنك "الاسكندرية" بقيمة "قرشين" ليسجل اليوم 15.65جنيه للشراء، 15.75 جنيه للبيع مقابل سعره أمس كان بـ 15.67جنيه للشراء، 15.77 جنيه للبيع.

أما فى البنك المركزى فسجل متوسط سعر الصرف 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع، وذلك وفقا لتحديث بيانات البنوك المصرية اليوم.

وقالت مصادر تجارية نقلا عن بيانات من معهد البترول الأمريكى إن مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة ارتفعت بأكثر من المتوقع الأسبوع الماضي بينما هبطت مخزونات البنزين، وأضافت المصادر أن مخزونات الخام زادت بمقدار 3.9 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 26 مارس، بينما كان محللون استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا ارتفاعا بحوالي 100 ألف برميل. وسجل سعر الدولار فى بعض البنوك كالتالى: وسجل سعر الدولار فى بعض البنوك كالتالى: سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى 15.66 جنيه للشراء.

15.76 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى 15.65 جنيه للشراء.

15.75 جنيه للبيع. سعر الدولار فى بنك الإسكندرية 15.65 جنيه للشراء مقابل سعره أمس كان بـ 15.67 جنيه. 15.75 جنيه للبيع مقابل سعره أمس كان بـ 15.77 جنيه. سعر الدولار فى بنك القاهرة سعر الدولار فى بنك القاهرة 15.67 جنيه للشراء.

15.77 جنيه للبيع.

15.75 جنيه للبيع. سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib

سعر الدولار فى بنك مصر15.65 جنيه للشراء.

15.67 جنيه للشراء.

15.77 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى15.67 جنيه للشراء.

15.77 جنيه للبيع.