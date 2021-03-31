شكرا لقرائتكم خبر عن "الصناعات الهندسية" تبحث الحصول على شهادة الجودة لتسهيل الاشتراك بالمشاريع القومية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف محمد المهندس رئيس غرفة الصناعات الهندسية، عن عقد اجتماع يوم 1 أبريل 2021 مع المصانع المدرجة في الغرفة، وذلك لمناقشة عدد من القضايا المشتركة وأهمها تسجيل المصانع ضمن مبادرة حياة كريمة، وكذلك الحصول على شهادات الجودة وغيرها من القضايا.

وأضاف المهندس في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أنه تم مخاطبة رئيس هيئة المواصفات والجودة المهندس أشرف عفيفي للمشاركة في الاجتماع، وذلك للانتهاء من ملف حصول المصانع على شهادة الجودة الخاصة بالصناعات الهندسية ومناقشة الدراسات الفنية الخاصة بكيفية الحصول على شهادة الجودة.

وأوصح، أن حصول المصانع على شهادة الجودة يمكنها من الاشتراك في كافة المشروعات الضخمة، وهناك بالفعل مصانع حاصلة على هذه الشهادات، لكننا نسعي أن يحصل عليها الجميع.

وخاطبت غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات مطلع هذا الشهر، هيئة المواصفات والجودة، حول خطوات وإجراءات حصول المصانع الصغيرة والمتوسطة والكبيرة على علامة الجودة المصرية، وذلك لتعميم هذه الإجراءات على كافة المصانع بالقطاع الهندسى.

وأشار رئيس الغرفة الهندسية إلى أن الحصول على علامة الجودة المصرية لجميع المنتجات الخاصة بالمنشآت الصناعية التابعة لغرفة الصناعات الهندسية، يهدف لتشجيع جميع الكيانات والمنشآت الصناعية بكافة أنواعها وإمكانياتها سواء متوسطة أو كبيرة.