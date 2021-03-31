شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن سلمان يطلق برنامج "شريك" لدعم الشركات المحلية وتوقعات باستثمارات تبلغ 27 تريليون ريال حتى 2030 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم دشن ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، برنامج "شريك" والذي سيقوي الشراكة بين القطاعين العام والخاص في المملكة وسينتج عنه ضخ استثمارات جديدة ستبلغ قيمتها الإجمالية 12 تريليون ريال سعودي حتى عام 2030.

وأوضح الأمير محمد بن سلمان إن الهدف من البرنامج دعم الشركات المحلية وتمكينها من الوصول إلى حجم استثمارات محلية تصل إلى 5 تريليون ريال بنهاية 2030، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس".

وبين ولي العهد السعودي أن أهمية برنامج شريك لا تقتصر على تعزيز دور القطاع الخاص في النمو المستدام بل نراها استثمارا طويل الأجل يقوم على الشراكات بين القطاعين الخاص والحكومي.

وجدد الأمير محمد بن سلمان التأكيد على أن صندوق الاستثمارات العامة سيضخ استثمارات محلية بقيمة 3 تريليون ريال حتى عام 2030 إلى جانب 4 تريليونات ريال سعودي ستُضخ تحت مظلة "الاستراتيجية الوطنية للاستثمار".

وأكد أنه بذلك سيصل مجموع الاستثمارات الجديدة في المملكة إلى ما يقارب 12 تريليون ريال سعودي حتى عام 2030 "لا تشمل الإنفاق الحكومي البالغ 10 تريليونات ريال خلال الـ10 سنوات القادمة والإنفاق الاستهلاكي الخاص الذي سيصل إلى 6 تريليون ريال حتى عام 2030 ليصل مجموع ما سيُنفق في السعودية إلى ما يقارب 27 تريليون ريال.

ولفت الأمير محمد بن سلمان إلى أن ضخ هذه الاستثمارات سيؤدي إلى توفير مئات آلاف الوظائف في المملكة إلى جانب زيادة المساهمة في القطاع الخاص إلى 65% من الناتج المحلي السعودي بحلول عام 2030.

يشار إلى أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان أعلن منذ أيام عن مبادرتي "السعودية الخضراء" و"الشرق الأوسط الأخضر"، مشيرا إلى أن المبادرتين سترسمان توجه المملكة والمنطقة في حماية الأرض والطبيعة.