شكرا لقرائتكم خبر عن الإنتاج الزائد لـ"أوبك بلس" يرتفع إلى 3 ملايين برميل في فبراير والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أظهرت بيانات اللجنة الفنية المشتركة لمجموعة أوبك بلس، أن إجمالي الإنتاج الزائد لمنظمة أوبك والحلفاء ارتفع إلى نحو 3 ملايين برميل يوميا في فبراير 2021.

وارتفع رقم فبراير من 2.8 مليون برميل يوميا في يناير و2.7 مليون برميل يوميا في ديسمبر، بحسب وكالة رويترز.

وتجتمع الدول المنتجة للنفط الموقعة على اتفاق أوبك بلس، غدا الخميس، في مناسبة اجتماع وزاري للاتفاق على الاقتطاعات المقبلة، للمرة الثالثة هذه السنة.

وتراجعت أسعار النفط خلال تداولات أمس الثلاثاء وسط ارتفاع الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية، وذلك قبيل صدور بيانات المخزونات الأمريكية.

وتتابع الأسواق عن كثب تداعيات جائحة كورونا والجهود للسيطرة عليها سواء من خلال قيود الإغلاق أو عن طريق توزيع المزيد من جرعات اللقاحات المضادة للمرض.

وسوف يعلن معهد البترول الأمريكي في وقت لاحق اليوم عن بيانات أولية لمخزونات النفط في الولايات المتحدة بينما ستكشف إدارة معلومات الطاقة عن البيانات الرسمية اليوم الأربعاء.