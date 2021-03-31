شكرا لقرائتكم خبر عن جي بي مورغان يتوقع تمديد أوبك بلس خفض الإنتاج إلى مايو والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يتوقع بنك جي بي مورغان، في مذكرة بحثية، أن تتوخى منظمة أوبك وحلفائها الحذر عندما تجتمع هذا الأسبوع بأن تمدد معظم تخفيضاتها لإنتاج النفط حتى نهاية مايو 2021.

ويعتقد أن السعودية ستمدد خفضها الطوعي لشهرين آخرين حتى نهاية يونيو، متوقعا قبل اجتماع أوبك+ يوم الخميس أن يبدأ التحالف بإضافة إنتاج عبر زيادات قدرها 500 ألف برميل يوميا بدءا في يونيو وتستمر في أغسطس.

ورجح البنك أن ترجع السعودية عن خفضها الطوعي البالغ مليون برميل يوميا في يوليو على دفعتين كل منهما 500 ألف برميل يوميا، بحسب وكالة رويترز.

إلى ذلك، أظهرت بيانات اللجنة الفنية المشتركة لمجموعة أوبك+، اطلعت عليها رويترز أمس الثلاثاء، أن إجمالي الإنتاج الزائد لأوبك+ ارتفع إلى نحو 3 ملايين برميل يوميا في فبراير شباط.

وارتفع رقم فبراير من 2.8 مليون برميل يوميا في يناير و2.7 مليون برميل يوميا في ديسمبر 2020.

وتجتمع الدول المنتجة للنفط الموقعة على اتفاق أوبك بلس، الخميس، في مناسبة اجتماع وزاري للاتفاق على الاقتطاعات المقبلة، للمرة الثالثة هذه السنة.

وتراجعت أسعار النفط خلال تداولات أمس الثلاثاء وسط ارتفاع الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية، وذلك قبيل صدور بيانات المخزونات الأمريكية.

وتتابع الأسواق عن كثب تداعيات جائحة كورونا والجهود للسيطرة عليها سواء من خلال قيود الإغلاق أو عن طريق توزيع المزيد من جرعات اللقاحات المضادة للمرض.

وسوف يعلن معهد البترول الأمريكي في وقت لاحق اليوم عن بيانات أولية لمخزونات النفط في الولايات المتحدة بينما ستكشف إدارة معلومات الطاقة عن البيانات الرسمية اليوم الأربعاء.