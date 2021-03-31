شكرا لقرائتكم خبر عن ذيب لتأجير السيارات تعتزم التوسع وافتتاح 4 فروع جديدة في 2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قال الرئيس التنفيذي لشركة ذيب لتأجير السيارات نايف محمد الذييب، إن الشركة تخطط للتوسع على أساس جغرافي في 2021 في قطاع التأجير قصير الأجل، كاشفا أنه سيتم افتتاح 4 فروع هذا العام.

أمّا على صعيد قطاع التأجير طويل الأجل، أفاد أن هناك عقود مستقبلية موقعة بأكثر من 400 مليون ريال، 50% من إيراداتها ستحسب في 2021.

وأوضح إن الشركة بدأت نشاطها في مدينة الرياض منذ 30 عاماً، وهي شركة تأجير متخصصة بالتأجير قصير الأجل والطويل الأجل، وكذلك بيع السيارات المستعملة بعد انتهاء تشغيلها في نشاط التأجير، بحسب موقع قناة العربية.

ولفت إلى أنها تعمل حاليا في 48 فرعاً في المملكة، وسط أسطول سيارات يتجاوز 18 ألف سيارة، مشير إلى أن الشركة قد حققت أداءً قويا في السنوات الماضية وسجلت أرباحاً باستمرار باستثناء عام 2020 بسبب جائحة كورونا.

وأوضح أن الملاك الرئيسيين للشركة هم الاستاذ محمد ذييب وحمود ذييب، وكذلك مجموعة مساهمين بقيادة مدير الاستثمار صندوق إنفتسكورب.

وأوضح أنه تم تحديد سعر الاكتتاب عند 40 ريالا للسهم على أساس الأرقام التاريخية للشركة والأداء القوي في 2019، وكذلك المستقبل الكبير لقطاع تأجير السيارات في المملكة والنمو المتوقع في الفترة المقبلة.

وبدأ تداول وإدراج سهم ذيب للسيارات بالسوق السعودي الرئيسي أمس الأحد، وقفز بالنسبة القصوى 30% في مستهل التعاملات، ليواصل الارتفاع للجلسة الثانية على التوالي.

وأتت هذه التصريحات في وقت استقبلت السوق السعودية "تداول" أمس وافداً جديداً إلى السوق الرئيسية، هو شركة "ذيب لتأجير السيارات" بعد أن طرحت 30% من رأسمالها للاكتتاب بسعر 40 ريالاً للسهم، في اكتتاب عام استقطب 1.7 مليار ريال.

وقد تم تخصيص 10% من إجمالي الأسهم المطروحة للاكتتاب العام لشريحة الأفراد وبلغت نسبة تغطيتها نحو 3400%.