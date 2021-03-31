شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس "التصنيع الوطنية" يتوقع تحسن أسعار منتجات البتروكيماويات وتخليها عن ظروف الجائحة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم توقع الرئيس التنفيذي لشركة التصنيع الوطنية، مطلق المريشد، أن تظل أسعار منتجات البتروكيماويات بحال أفضل مما كانت عليه في العام الماضي.

وقال إن أسعار منتجات البتروكيماويات هبطت 15% في عام 2020 مقارنة مع مستوياتها في 2019، لكن أسعار العام الحالي، ستظل أفضل حالاً لأن السوق تعودت على ظروف الجائحة.

وأشار إلى تراجع المبيعات السنوية لشركة التصنيع الوطنية 23% لتصل إلى 2.27 مليار ريال، بحسب موقع قناة العربية.

وأضاف خسائر الشركة السنوية العام الماضي تراجعت 73% لتصل إلى 445 مليون ريال، مبينا أن تراجع الخسائر يعود إلى خسارة إعادة تقييم اصول شركة كريستال والتي تم بيعها لشركة ترونكس في السنة السابقة، ومخصص الدعم المالي لمجمع الإكريليك.

وبين أن المعايير المحاسبية تجبر الشركة على حجز مخصصات تؤثر على الأرباح، موضحا أن الشركة قلصت ديونها بمقدار النصف من 27 مليار ريال نهاية 2015 إلى 13 مليار ريال نهاية 2020.

وكشفت نتائج أعمال التصنيع الوطنية، المُعلنة أمس الثلاثاء، تراجعاً في الخسائر بنسبة 73.4% خلال العام المنتهي في 31 ديسمبر 2020.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق تداول المالي، بتحقيقها صافي خسائر بلغ 446.7 مليون ريال مقابل خسائر بلغت 1.7 مليار ريال في العام 2019.

وحققت الشركة خسائر تشغيلية بلغت 9.8 مليون ريال مقابل خسائر تشغيلية بلغت 278.2 مليون ريال خلال العام 2019.