شكرا لقرائتكم خبر عن ماجد القصبي: الشركات بالسعودية ستضخ استثمارات محلية 5 تريليونات ريال والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قال وزير التجارة السعودي ماجد القصبي، إن الشركات ستضخ استثمارات محلية قيمتها نحو 5 تريليونات ريال.

ولفت القصبي إلى أن اقتصاد المملكة ضخم ولدينا قوة شرائية قوية، مشيراً إلى أن المملكة لديها شركة "سابك" التي تعتبر بين أكبر 4 شركات بتروكيماوية في العالم".

ولفت وزير التجارة السعودي إلى أن برنامج شريك يؤسس لشراكة جديدة بين القطاعين الخاص والحكومي، بحسب موقع قناة العربية.

وأطلق الأمير محمد بن سلمان، أمس الثلاثاء، برنامج تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص المخصص للشركات المحلية، بهدف تطوير الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، وتسريع تحقيق الأهداف الاستراتيجية المتمثلة في زيادة مرونة الاقتصاد ودعم الازدهار والنمو المستدام.

وفي سياق متصل، قال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في كلمة إن القطاع الخاص المحلي سيستثمر 5 تريليونات ريال (1.3 تريليون دولار) من الآن وحتى العام 2030 في إطار برنامج الشراكة مع القطاع الخاص المسمى "شريك" للمساعدة في تنويع موارد الاقتصاد.

وأكد ولي العهد السعودي، أن الإنفاق الحكومي خلال 10 سنوات قادمة يقدر بـ 10 تريليونات ريال، ليكون القطاع الخاص شريكا جنبا إلى جنب في جهود التنمية في المملكة، وتحقيق مستهدفات رؤية 2030، في ظل توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز.

يشار إلى أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان أعلن منذ أيام عن مبادرتي "السعودية الخضراء" و"الشرق الأوسط الأخضر"، مشيرا إلى أن المبادرتين سترسمان توجه المملكة والمنطقة في حماية الأرض والطبيعة.