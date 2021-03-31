شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الاستثمار السعودي: "شريك"يؤسس لحقبة جديدة ويعزز من نمو اقتصاد المملكة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قال وزير الاستثمار السعودي، خالد الفالح إن تدشين ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان لبرنامج "شريك" يؤسس لحقبة جديدة من الشراكة التكاملية بين القطاعين الحكومي والخاص.

وأشار وفقا لتغريدة على صفحته الرسمية بتويتر، إلى أن البرنامج يؤكد على دور القطاع الخاص كشريك أساسي مساهم بشكل فعّال في مستهدفات رؤيتنا المباركة لتعزيز التنويع الاقتصادي ودعم التنمية المستدامة، لنخلق سوياً اقتصاداً متيناً يتمتع بالتنافسية.

وقالت وزارة الاستثمار في بيان على موقعها الإلكتروني، إن إعلان صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان عن خطة "شريك" يُجسّد السبب الرئيسي لوجود وزارتنا، ويشكل مرآة تعكس أهدافها في تعزيز الاقتصاد السعودي.

وأشارت الوزارة في البيان إإلى إن رفع قيمة الاستثمارات المحلية إلى 12 تريليون ريال بحلول عام2030 سيعزز الاقتصاد السعودي بشكل كبير ويكفل التنويع والاستدامة.

وقال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في كلمة الثلاثاء إن القطاع الخاص المحلي سيستثمر 5 تريليونات ريال (1.3 تريليون دولار) من الآن وحتى العام 2030 في إطار برنامج الشراكة مع القطاع الخاص المسمى "شريك" للمساعدة في تنويع موارد الاقتصاد.

وأكد أن الإنفاق الحكومي خلال 10 سنوات قادمة يقدر بـ 10 تريليونات ريال، ليكون القطاع الخاص شريكا جنبا إلى جنب في جهود التنمية في المملكة، وتحقيق مستهدفات رؤية 2030، في ظل توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز.

يشار إلى أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان أعلن منذ أيام عن مبادرتي "السعودية الخضراء" و"الشرق الأوسط الأخضر"، مشيرا إلى أن المبادرتين سترسمان توجه المملكة والمنطقة في حماية الأرض والطبيعة.