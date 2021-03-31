شكرا لقرائتكم خبر عن وول ستريت تقلص خسائرها مع تراجع عوائد السندات الأمريكية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أغلق المؤشر ستاندرد أند بورز 500 في بورصة وول ستريت على انخفاض طفيف الثلاثاء مع اقبال المستثمرين على بيع أسهم شركات التكنولوجيا المرتبطة بالنمو في أعقاب زيادة في عوائد سندات الخزانة الأمريكية.

وسجلت عوائد سندات الخزانة القياسية لأجل عشر سنوات أعلى مستوى في 14 شهرا عند 1.776 بالمئة في التعاملات المبكرة اليوم لكنها تراجعت إلى حوالي 1.717 بالمئة في أواخر تعاملات بعد الظهر في نيويورك.

وأنهى المؤشر داو جونز الصناعي جلسة التداول منخفضا 100.30 نقطة، أو 0.3 بالمئة، إلى 33071.07 نقطة بينما نزل المؤشر ستاندرد أند بورز 500 القياسي 12.54 نقطة، أو 0.32 بالمئة، ليغلق عند 3958.55 نقطة.

وأغلق المؤشر ناسداك المجمع منخفضا 14.25 نقطة، أو 0.11 بالمئة، إلى 13045.39 نقطة متجها نحو تسجيل أول خسارة شهرية منذ نوفمبر.

أسهم أوروبا

أغلقت الأسهم الأوروبية الثلاثاء قرب مستويات قياسية مرتفعة بدعم آمال في تعاف اقتصادي مدفوع باللقاحات، في حين اتجهت أنظار المستثمرين إلى ما بعد تداعيات تعثر صندوق أمريكي للتحوط ألحق ضررا بأسهم البنوك في الجلسة السابقة.

وربح المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.7 بالمئة ليصبح على مبعدة أقل من نقطة مئوية واحدة عن ذروته قبل الجائحة.

وقفزت أسهم البنوك 2.7 بالمئة، لتنتعش بعد أن هبطت 1% الاثنين، إذ ارتفعت عوائد السندات الحكومية الأمريكية والأوروبية بدعم من آمال في نمو اقتصادي أقوى وتوقعات بارتفاع التضخم.

لكن سهم بنك كريدي سويس السويسري هبط 3.1 بالمئة بعد خسارة بنحو 14 بالمئة في الجلسة السابقة، إذ حذر من خسائر كبيرة للغاية بعد أن تخلف الصندوق، والذي تقول مصادر إن اسمه أرشيجوس كابيتال، عن سداد طلبات تغطية.

وصعد المؤشر داكس الألماني 1.3 بالمئة إلى مستوى قياسي مرتفع بدعم من أسهم شركات صناعة السيارات وزيادة 1.6 بالمئة لسهم دويتشه بنك.

والمؤشر القياسي ستوكس 600 في طريقه إلى إنهاء الربع الأول من العام على مكاسب ثمانية بالمئة تقريبا، وهي رابع زيادة فصلية له على التوالي، إذ يطغى التفاؤل حيال النمو العالمي على بطء حملات التطعيم في منطقة اليورو والقيود الجديدة المرتبطة بفيروس كورونا.

الأسهم اليابانية

أغلق المؤشر توبكس الياباني على هبوط، الثلاثاء بفعل الأسهم التي أضحت بدون حق في التوزيعات، بينما ارتفع المؤشر نيكي بعدما عاود مستثمرون شراء أسهمه التي سجلت أداء أضعف من توبكس عقب قرار البنك المركزي قصر مشترياته على الصناديق المربوطة بأسهم توبكس.

وفقد توبكس 0.78% إلى 1977.86 نقطة بينما عوض نيكاي الخسائر المبكرة ليرتفع 0.16% ويغلق على 29432.70 نقطة. وخسر سهم تويوتا موتور ذو الثقل على المؤشر توبكس 1.22% بينما فقد سهم مشغل الهاتف المحمول كيه.دي.دي.آي 3.11% في حين قفز سهم فاست للتجزئة المشغلة لمتاجر مجموعة يونيكلو للملابس وذو الثقل على المؤشر نيكاي 3.17%.

وتراجع قطاعا المصارف وشركات الوساطة المالية وسط مخاوف من أن تخسر البنوك العالمية أكثر من ستة مليارات دولار جراء انهيار أرشيجوس كابيتال.

وفقد سهم مجموعة ميتسوبيشي يو.إف.جيه المالية 0.49% ونزل سهما مجموعة سوميتومو ميتسوي المالية ومجموعة ميزهو المالية 0.96% لكل منهما.

وخسر سهم نومورا هولدينجز 0.66% بعدما هوى 16% الاثنين عقب تحذير الشركة من احتمال خسارة ملياري دولار في شركة أمريكية تابعة لها.

وتقدم 89 سهما على المؤشر نيكاي مقابل هبوط 128. (وكالات)