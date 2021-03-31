شكرا لقرائتكم خبر عن قبل رمضان.. إعرف أرخص 7 أصناف بلح يبدأ من 4 جنيهات للكيلو فى سوق العبور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعد أيام قليلة يقترب شهر رمضان الكريم ويعد البلح والتمور أكثر الأصناف تداولا على مائدة الإفطار المصرية وبشهد بلح رمضان انخفاضا في الأسعار عن العام الماضى بنسبة تتراوح بين 10 – 15 % بحسب كل نوع وذلك حسبما أكدت شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة. ويرصد الخليج 365 أرخص 7 أصناف لبلح رمضان في سوق العبور حاليا:- بلح أسوانى 6 – 14 جنيها للكيلو بلح البان 7 – 15 جنيها للكيلو بلح مركابي 5 – 12 جنيها بلح ابريمى 4 – 6 جنيها للكيلو بلح شامية 5 – 8 جنيها للكيلو بلح ثلاجة 5 جنيهات للكيلو