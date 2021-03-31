شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار مقابل الفرنك يستمر بالارتفاع – تحليل - 31-03-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم اندفع زوج الدولار النيوزلندي مقابل الدولار الأمريكي صعوداً بعد اختراق مقاومة العلم الصاعد المشار له يوم أمس، ليدعم استمرار الاتجاه الصاعد ضمن القناة الصاعدة التي تظهر بالصورة، مع التذكير بأن هدفنا الرئيسي التالي يتواجد عند 0.9494.

الثبات فوق 0.9415 يمثّل شرط أولي لاستمرار الارتفاع المتوقع، حيث إن كسره سيضغط على السعر لاختبار مناطق 0.9375 وقد يمتد إلى 0.9340 قبل أي محاولة جديدة للارتفاع.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.9400 والمقاومة 0.9500

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد