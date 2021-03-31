شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأسترالي يستأنف الانخفاض – تحليل - 31-03-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استأنف زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي تداولاته السلبية بعد محاولات التعافي التي شهدها في الجلسات الماضية، ليكسر مستوى 0.7615 ويستقر دونه من جديد، ليعيد تفعيل سيناريو الاتجاه الهابط الذي يستهدف مستوى 0.7500 كمحطة تالية.

المتوسط المتحرك 50 يدعم الانخفاض المتوقع، والذي سيبقى قائماً ما لم يتم اختراق مستويات 0.7615 ثم 0.7650 والثبات فوقها.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.7550 والمقاومة 0.7650

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط