شكرا لقرائتكم خبر عن سعر عقود خام برنت يحاول بإيجابية – تحليل - 31-03-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واجه سعر عقود خام برنت ضغط سلبي يوم أمس توقّف عند خط الدعم الذي يظهر بالصورة، ويبدأ اليوم بميل صاعد في محاولة لاستعادة الاتجاه الصاعد، مما يجعلنا نرجّح أن نشهد مزيد من التداولات الإيجابية خلال الجلسات القادمة، تحفّزها إيجابية مؤشر ستوكاستيك الحالية، بانتظار التوجه نحو 66.90 مبدئياً.

الثبات فوق 63.95 مهم لاستمرار الارتفاع المتوقع، حيث إن كسره سيضع السعر تحت مزيد من الضغط السلبي الذي يستهدف اختبار مناطق 62.94 قبل تحديد مصير الاتجاه التالي بشكل أوضح.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 63.00 والمقاومة 66.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد