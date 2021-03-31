شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يواجه عوامل متعارضة – تحليل - 31-03-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم وجد سعر النفط دعم قوي عند 59.85، ليبدأ بتقديم تداولات إيجابية في محاولة لاختبار المقاومة المحورية 61.25، متأثراً بإيجابية مؤشر ستوكاستيك، والذي يتعارض مع الضغط السلبي الذي يشكّله المتوسط المتحرك 50 أمام السعر.

وبالتالي، نحن نفضّل التوقف على الحياد بشكل مؤقت إلى أن نحصل على إشارة أوضح للاتجاه التالي، مع الإشارة على أن استمرار الارتفاع وتخطي 61.25 سيعيد تفعيل سيناريو الاتجاه الصاعد الذي يتواجد هدفه التالي عند 63.30، بينما يمثل كسر 59.85 عامل سلبي سيضغط على السعر لتحقيق أهداف سلبية تبدأ عند 58.00.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 59.30 والمقاومة 62.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: يعتمد على المستويات المذكورة في التقرير