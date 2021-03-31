شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تجتاز الهدف – تحليل - 31-03-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم نجح سعر الفضة بتحقيق هدفنا المنتظر عند 24.00 وتجاوزه ليستقر دونه، مؤكداً فتح الطريق أمام مواصلة الانخفاض، مع التذكير بأن هدفنا الممتد يصل إلى 22.90.

وبالتالي، نحن بانتظار مزيد من الميل الهابط خلال الجلسات القادمة بدعم من الضغط السلبي الذي يشكّله المتوسط المتحرك 50، مع الأخذ بعين الاعتبار أن استمرار الموجة الهابطة يتطلب الثبات دون 25.50.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 23.00 والمقاومة 24.30

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط