شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يتكبّد مزيد من الخسائر – تحليل - 31-03-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أكّد سعر الذهب كسر مستوى 1692.00 بعد إغلاق الشمعة اليومية دونه، معززاً التوقعات باستمرار الاتجاه الهابط على المدى اللحظي والقصير، والطريق مفتوح أمام التوجه نحو هدفنا التالي الذي يصل إلى 1665.00.

القناة الهابطة تستمر بتنظيم الموجة الهابطة المقترحة، والتي تحصل على دعم جيد من المتوسط المتحرك 50، مع الانتباه إلى أن اختراق 1692.00 قد يدفع السعر لتحقيق مكاسب لحظية تستهدف اختبار مستوى 1730.00 قبل أي محاولة جديدة للانخفاض.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1660.00 والمقاومة 1695.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط