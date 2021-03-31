شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي يستأنف الارتفاع – تحليل - 31-03-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استأنف زوج الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي تداولاته الإيجابية ليستقر فوق حاجز 1.2600، معززاً التوقعات باستمرار الاتجاه الصاعد، والذي يستهدف مستوى 1.2705 كمحطة رئيسية تالية.

المتوسط المتحرك 50 يستمر بدعم الموجة الصاعدة المقترحة، والتي ستبقى قائمة ما لم يتم كسر مستوى 1.2525 والثبات دونه.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.2560 والمقاومة 1.2705

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد