شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار مقابل الين يحقق الأهداف الممتدة – تحليل - 31-03-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم اندفع زوج الدولار مقابل الين صعوداً بشكل قوي ليتجاوز هدفنا المنتظر عند 110.30 ويصل إلى الهدف الممتد 111.00، منتظماً داخل القناة الصاعدة التي تظهر بالرسم البياني، والتي تملك أهداف إيجابية تمتد إلى 111.70.

لذلك، سيبقى الاتجاه الصاعد مرجحاً على المدى اللحظي والقصير، مع الانتباه إلى أن كسر 110.15 قد يضغط على السعر لاختبار الدعم المحوري 109.20 قبل أي محاولة جديدة للارتفاع.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 110.30 والمقاومة 111.60

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد