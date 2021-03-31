شكرا لقرائتكم خبر عن الجنيه الإسترليني يستمر بالانخفاض – تحليل - 31-03-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يواصل زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الانخفاض ليصل إلى حاجز 1.3700، ولا يزال التأثير السلبي لنموذج القمة المزدوجة فعالاً، بانتظار مزيد من الميل الهابط خلال الجلسات القادمة، مع التذكير بأن أهدافنا الرئيسية المنتظرة تبدأ عند 1.3675 وتمتد إلى 1.3580.

المتوسط المتحرك 50 يستمر بدعم الموجة الهابطة المقترحة، مع الإشارة إلى أن تحقيق الأهداف المتوقعة يتطلب الثبات دون مستوى 1.3835.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.3640 والمقاومة 1.3800

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط