شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو يصل إلى الهدف – تحليل - 31-03-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يفتتح زوج اليورو مقابل الدولار تداولات اليوم بانخفاض جديد ليصل إلى هدفنا المنتظر عند 1.1700، ونتوقّع استمرار الضغط السلبي لتجاوز هذا المستوى والتوجه نحو هدفنا التالي الذي يصل إلى 1.1605، بدعم من الضغط السلبي الذي يستمر المتوسط المتحرك 50 بتقديمه.

وبالتالي، سنستمر بترجيح الاتجاه الهابط للفترة القادمة بشرط أن يحافظ السعر على ثباته دون مستوى 1.1780.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.1605 والمقاومة 1.1780

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط