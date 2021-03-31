شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشرات الأسهم الآسيوية تستهل تداولات الجلسة على تباين في الأداء والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استهلت مؤشرات الأسهم الآسيوية ثالث جلسات الأسبوع على تباين في الأداء مع تراجع كل من مؤشرات الأسهم اليابانية والصينية بالإضافة إلى مؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج، بينما ارتفعت كل من مؤشرات الأسهم الاسترالية والنيوزيلندية بالإضافة إلى مؤشر كوسبي لأسهم كوريا الجنوبية اليوم الثلاثاء في أعقاب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها عن كبرى الاقتصاديات الآسيوية.

هذا وقد تابعنا من قبل الاقتصاد الياباني صدور القراءة الأولية للإنتاج الصناعي والتي أظهرت تراجعاً 2.1% مقابل ارتفاع 4.3% في كانون الثاني/يناير ، أسوء من التوقعات التي أشارت لتراجع 1.3%، بينما أوضحت القراءة السنوية للمؤشر ذاته تقلص التراجع إلى 2.6% مقابل 5.2%، وتتطلع الأسواق حالياً لصدور القراءة السنوية لمؤشر المنازل المبدوء إنشائها والذي قد يعكس اتساع التراجع إلى 5.0% مقابل 3.1% في كانون الثاني/يناير.

وجاء ذلك، قبل أن نشهد من قبل الاقتصاد النيوزيلندي صدور القراءة النهائية لمؤشر الثقة بالأعمال من قبل مجموعة استراليا ونيوزيلندا المصرفية والتي أوضحت انكماشاً بما قيمته 4.1 مقابل الثبات عند مستويات الصفر في القراءة الأولية للشهر الجاري، ومقارنة بالقراءة السابقة لشهر شباط/فبراير والتي عكست آنذاك اتساع بما قيمته 7، ونود الإشارة، لكون الإحصائية تجرى مسح لنحو 1,500 شركة لتقيم النظرة الاقتصادية لعام مقبل.

كما تابعنا من قبل الاقتصاد الاسترالي صدور قراءة مؤشر تصاريح البناء والتي أوضحت ارتفاعاً 21.6% مقابل تراجع 19.4% في كانون الثاني/يناير، متفوقة على التوقعات بارتفاع 3.5%، وجاء ذلك بالتزامن مع كشف بنك استراليا الاحتياطي عن قراءة مؤشر ائتمان القطاع الخاص والتي أظهرت استقرار النمو عند 0.2% خلال شباط/فبراير، دون التوقعات عند 0.3%، بينما أوضحت القراءة السنوية للمؤشر ذاته تباطؤ النمو إلى 1.6% مقابل 1.6%.

وصولاً إلى كشف اتحاد الصين للوجستيات والمشتريات (CFLP) عن بيانات القطاع الصناعي والخدمي لهذا الشهر واللتان أفادتا باتساع القطاع الصناعي إلى ما قيمته 51.9 مقابل 50.6 قي القراءة السابقة لشهر شباط/فبراير الماضي، متفوقة على التوقعات التي أشارت إلى 51.3، واتساع القطاع الخدمي إلى ما قيمته 56.3 مقابل 51.4 في شباط/فبراير، متفوقة أيضا على التوقعات التي أشارت 51.9.

مؤشرات الأسهم اليابانية شهدت انخفاضاً خلال تداولات جلسة اليوم، حيث تراجع مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً في اليابان بنسبة 0.65% ليخسر 12.76 نقطة ويصل إلى المستوى 1,965.10، وانخفض مؤشر نيكاي 225 الرئيسي للأسهم اليابانية بنسبة 0.79% ليخسر هو الأخر 232.49 نقطة ويصل إلى المستوى 29,200.21.

كما شهدت مؤشرات الأسهم الصينية تراجعاً خلال تداولات الجلسة، حيث انخفض مؤشر CSI 300 بنسبة 1.13% ليخسر 57.66 نقطة ويصل إلى المستوى 5,037.07، وتراجع مؤشر شنغهاي بنسبة 0.68% ليخسر هو الأخر 23.54 نقطة ويصل إلى المستوى 3,433.14.

وبالنظر إلى مؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج فشهد انخفاضاً بنسبة 0.48% ليخسر 136.15 نقطة ويصل إلى المستوى 28,441.35، بينما ارتفع مؤشر كوسبي لأسهم كوريا الجنوبية بنسبة 0.12% ليربح 3.72 نقطة ويصل إلى المستوى 3,073.72.

وصولاً إلى مؤشر NZX 50 لأسهم نيوزيلندا والذي ارتفع بنسبة 0.86% ليربح 107.02 نقطة ويصل إلى المستوى 12,553.78، من ناحية أخرى يشهد مؤشر S&P/ASX 200 لأسهم استراليا ارتفاعاً بنسبة 1.58% ليربح هو الأخر 106.55 نقطة ويصل إلى المستوى 6,845.00.