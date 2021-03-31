شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع الثقة في الأعمال في نيوزيلندا والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صدر عن الاقتصاد النيوزيلندي القراءة النهائية لمؤشر الثقة بالأعمال من قبل مجموعة استراليا ونيوزيلندا المصرفية والتي أوضحت انكماشاً بما قيمته 4.1 مقابل الثبات عند مستويات الصفر في القراءة الأولية لشهر آذار/مارس الجاري، ومقارنة بالقراءة السابقة لشهر شباط/فبراير الماضي والتي عكست آنذاك اتساع بما قيمته 7، ونود الإشارة، لكون الإحصائية تجرى مسح لنحو 1,500 شركة لتقيم النظرة الاقتصادية لعام مقبل.