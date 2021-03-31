شكرا لقرائتكم خبر عن مجموعة الحكير يحاول اكتساب زخماً إيجابياً – تحليل صباحي – 31-03-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم مجموعة الحكير (1820) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وسط توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، ليحاول السهم اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على التعافي والارتفاع من جديد، وفي الوقت نفسه يحاول تصريف البعض من تشبعه الشرائي، مسجلاً خسائر في آخر جلساته بنسبة بلغت -1.11% بما يعادل -26 هللة، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط والقصير بمحاذاة خط ميل، مع استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته اعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

لذلك نحن نرجح عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 22.04، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 25.60.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 22.04 ومستوى المقاومة 24.70.