شكرا لقرائتكم خبر عن ملاذ للتأمين يعاود الارتفاع – تحليل صباحي – 31-03-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عاود سهم ملاذ للتأمين (8020) الارتفاع في آخر جلساته، ليؤكد السهم بهذا الإغلاق على اختراق مستوى المقاومة المحوري 25.04، محققاً مكاسب طفيفة بلغت نسبتها 0.20% بما يعادل 0.05 نقطة، وذلك وسط سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط بمحاذاة خط ميل، مع تواصل الضغط الإيجابي لتداولاته اعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

لهذا نحن نتوقع المزيد من الصعود للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره أعلى مستوى 25.04، ليستهدف مستوى المقاومة 28.20.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 24.00 ومستوى المقاومة 27.20.