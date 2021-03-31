شكرا لقرائتكم خبر عن التعمير (TAAMEER) يخترق دعم محوري -تحليل صباحي- 31-03-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم شهد السهم تراجعا خلال جلسة امس الثلاثاء، حيث اغلق عند مستوى 18.40 فلس، لينزلق بذلك السهم اسفل مستوى الدعم السابق عند 18.80 فلس، مما يعكس حالة التشاؤم لدى المتداولين في الاجل القصير، لذلك نتوقع مزيدا من الانخفاض لمستويات قد تصل الى 17 فلس كمستوى اول، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 19.70 فلس.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 17.6 فلس وبين مستوى المقاومة هو 18.9 فلس

الميل العام المتوقع اليوم: هابط