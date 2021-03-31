شكرا لقرائتكم خبر عن شاكر يتحرك بنطاق ضيق – تحليل صباحي – 31-03-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع قليلاً سهم شاكر (1214) في آخر جلساته، وسط توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، ليسجل السهم خسائر طفيفة بلغت نسبتها -0.42% بما يعادل -0.08 نقطة، وسط محاولات السهم اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على التعافي والارتفاع من جديد، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط بمحاذاة خط ميل، مع تواصل الدعم الإيجابي لتداولاته اعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

لذلك نحن نرجح ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، خاصة طيلة استقراره أعلى مستوى 19.00، ليستهدف مستوى المقاومة 21.95.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 18.60 ومستوى المقاومة 20.12.