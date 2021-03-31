شكرا لقرائتكم خبر عن المباني (MABANEE) يعكس أداء سلبي -تحليل صباحي- 31-03-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع السهم خلال تداولات امس الثلاثاء حيث اغلق عند مستوى 724فلس، بالتزامن مع ظهور إشارة بيع على مؤشر ماكد، مما يجعل الصورة الكلية سلبية ،لذلك نتوقع ان يشهد السهم مزيدا من الانخفاض لمستويات قد تصل الى 690 فلس، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 735 فلس.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 714.0 فلس وبين مستوى المقاومة هو 727.0 فلس

الميل العام المتوقع اليوم: هابط