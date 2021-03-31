شكرا لقرائتكم خبر عن عسير يهاجم مقاومته الحالية – تحليل صباحي – 31-03-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعد سهم عسير (4080) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليهاجم السهم بارتفاعه الأخير مستوى المقاومة 26.00، محققاً مكاسب في آخر جلساته بنسبة بلغت 1.22% بما يعادل 0.30 نقطة، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط بمحاذاة خط ميل، مع توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، كما يستفيد من الضغط الإيجابي لتداولاته اعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مصحوباً بارتفاع ملحوظ في أحجام التداول.

لذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الصعود للسهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة اختراقه للمقاومة 26.00، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة 28.87.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 23.96 ومستوى المقاومة 28.00.