شكرا لقرائتكم خبر عن المتكاملة (INTEGRATED) يرتد لاعلى -تحليل صباحي- 31-03-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتد السهم لأعلى في ثالث جلسات الأسبوع الحالي، حيث اغلق امس الثلاثاء عند مستوى 415 فلس، مصحوبا بارتفاع في كمية التداول، وهو ما يعد إشارة إيجابية، كما تجاوز السهم متوسطه المتحرك لـ 20 يوم، وهو ما يجعل الأنظار تتجه لأعلى لمستوى المقاومة 440 فلس، شرط بقاء السهم اعلى مستوى 400 فلس.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 404 وبين مستوى المقاومة هو 427 فلس

الميل العام المتوقع اليوم: صاعد