الاقتصاد

تعرف على أسعار اللحوم اليوم بالأسواق.. الكيلو يبدأ من 120 جنيها للكندوز

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أسعار اللحوم اليوم بالأسواق.. الكيلو يبدأ من 120 جنيها للكندوز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت شعبة القصابين بالغرفة التجارية اليوم الأربعاء 31 – 3 – 2021 أن الاقبال على اللحوم الحمراء في الهايبر ماركت و محلات الجزارة تشهد استقرارا وفقا للأسعار الرسمية في ظل زيادة المعروض منها.

وسجلت أسعار اللحوم، الكندوز تتراوح 120-140 جنيها، ، و المفروم بجميع دراجات يتراوح بين 120-130 جنيها للكيلو، الموزة الكندوز تتراوح بين 130-150 جنيها للكيلو، وسجل الكباب الحلة 130-145 جنيها للكيلو.

وتراوح  أسعار الضأن بين 120 – 140 جنيها للكيلو ، والجملى بين 100 – 120 جنيها للكيلو ، أسعار عرق التربيانكو، لتتراوح بين 140-160 جنيها للكيلو، الاستيك والبفتيك 130-150 جنيها للكيلو السجق البلدى 120-130 جنيها، و الكبدة البلدى 130-150 جنيها، الكلاوي والقلب 120-130 جنيها للكيلو. 

 

 

الكلمات الدلائليه
هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا