شكرا لقرائتكم خبر عن رويترز: زيادة فى مخزونات النفط الأمريكية وهبوط غير متوقع فى مخزونات البنزين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت مصادر تجارية نقلا عن بيانات من معهد البترول الأمريكى إن مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة ارتفعت بأكثر من المتوقع الأسبوع الماضي بينما هبطت مخزونات البنزين، وأضافت المصادر أن مخزونات الخام زادت بمقدار 3.9 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 26 مارس، بينما كان محللون استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا ارتفاعا بحوالي 100 ألف برميل.