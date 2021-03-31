شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام للسوق السعودي يصعد للجلسة الثالثة على التوالي – تحليل صباحي – 31-03-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع المؤشر العام للسوق السعودي (TASI) للجلسة الثالثة على التوالي، ليحقق مكاسب طفيفة في آخر جلساته بنسبة بلغت 0.20% بما يعادل 19.71 نقطة، وذلك وسط سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط بمحاذاة خط ميل، مع بدء توارد الإشارات الإيجابية من جديد بمؤشرات القوة النسبية، كما يستفيد المؤشر في الوقت نفسه من الضغط الإيجابي المتواصل لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

لذلك تستمر توقعاتنا الإيجابية المحيطة بالمؤشر خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة اختراقه للمقاومة 9,698.68، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة النفسي 10,000.00.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 9,417.70 ومستوى المقاومة 9,698.68.