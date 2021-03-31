شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر الكويت الأول (BKP) يخترق متوسطه المتحرك -تحليل صباحي- 31-03-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عمق المؤشر عمليات جني الارباح كما اشرنا في تقاريرنا السابقة، حيث اغلق عند مستوى 6268 نقطة نهاية تداولات امس الثلاثاء، لينزلق بذلك المؤشر اسفل متوسطه المتحرك لـ 20 يوم، مما يفتح الباب امام المؤشر لمزيد من الانخفاض لمستويات قد تصل الى 6150 نقطة، الا ان هذا السيناريو مرهون بثبات المؤشر اسفل مستوى 6400 نقطة.

ومتوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 6,258 بينما مستوى المقاومة هو 6,277 نقطة