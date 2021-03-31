شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام لبورصة قطر (GNRI) يحقق مكاسب كبيرة -تحليل صباحي- 31-03-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم حقق المؤشر مكاسب كبيرة خلال تداولات امس الثلآثاء، حيث اغلق عند مستوى 10381 نقطة، لينجح بذلك في تجاوز مستوى مقاومته السابق عند 10300 نقطة، مما يعد اشارة ايجابية قد تمنح المؤشر مزيدا من الارتفاع في الاجلالقصير للوصول لمستوى المقاومة التالي عند 10550 نقطة خلال الايام القادمة، شرط بقاء المؤشر اعلى مستوى 10200 نقطة.

ومتوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 10,307 بينما مستوى المقاومة هو 10,427 نقطة