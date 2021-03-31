شكرا لقرائتكم خبر عن عودة قاطرتي تحيا مصر 1 و2 بعد المشاركة في إخراج السفينة ايفر جيفن.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس المشاركة عودة قاطرتي تحيا مصر 1 وتحيا مصر 2 التابعتان للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس إلى مينا العين السخنة بعد الأداء المشرف والمشاركة في تعويم السفينة الجانحة ايفرجيفن.

ونشرت المتحدث الإعلامي للهيئة الاقتصادية لقناة السويس على صفحتها على الفيس بوك فيديو يرصد عودة القاطرتين، وقالت: "شكرًا للربان باهر أسامة قائد القاطرة تحيا مصر 1، شكرًا للربان نادر صلاح قائد القاطرة تحيا مصر 2 أبطال".