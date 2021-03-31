شكرا لقرائتكم خبر عن معهد البترول الأمريكي: ارتفاع مخزونات النفط بنحو 4 ملايين برميل والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلن معهد البترول الأمريكي في بيانات أولية غير رسمية عن ارتفاع مخزون النفط في البلاد بنحو 3.9 مليون برميل في الأسبوع الماضي بينما توقع محللون ارتفاعها بحوالي 600 ألف برميل.



وهبطت مخزونات البنزين بحوالي 6 ملايين برميل بينما ارتفع مخزون المقطرات بنحو 2.6 مليون برميل.



وسوف تعلن إدارة معلومات الطاقة يوم الأربعاء عن البيانات الرسمية التي يتابعها المستثمرون وتؤثر بشكل كبير في تحركات أسعار الخام.