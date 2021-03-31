الاقتصاد

معهد البترول الأمريكي: ارتفاع مخزونات النفط بنحو 4 ملايين برميل

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلن معهد البترول الأمريكي في بيانات أولية غير رسمية عن ارتفاع مخزون النفط في البلاد بنحو 3.9 مليون برميل في الأسبوع الماضي بينما توقع محللون ارتفاعها بحوالي 600 ألف برميل.


وهبطت مخزونات البنزين بحوالي 6 ملايين برميل بينما ارتفع مخزون المقطرات بنحو 2.6 مليون برميل.


وسوف تعلن إدارة معلومات الطاقة يوم الأربعاء عن البيانات الرسمية التي يتابعها المستثمرون وتؤثر بشكل كبير في تحركات أسعار الخام.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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