شكرا لقرائتكم خبر عن سهم "آبل" يغلق على انخفاض مع استمرار خطط الشركة وسط "كورونا" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم "آبل" خلال تعاملات اليوم الثلاثاء في ظل استمرار الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الشركة في مواجهة "كورونا".



وكانت "آبل" قد أعلنت عن البدء في إعادة عمل موظفيها من مقراتها بشكل تدريجي وجزئي في الولايات المتحدة، كما تنوي عودة افتتاح المزيد من المتاجر بالتزامن مع تباطؤ وتيرة تفشي الإصابات.



وفي بيان يوم الثلاثاء، اعلنت "آبل" أنها تنوي عقد المؤتمر السنوي للمطورين عبر الإنترنت خلال الأسبوع الثاني من شهر يونيو/حزيران القادم تحديد بين السابع والحادي عشر من الشهر المذكور.



وخلال المؤتمر، ربما يتم الإعلان عن نسخ جديدة من جوالات "آيفون" والحواسب اللوحية "آيباد" وساعات "آبل" الذكية ومنتجات تقنية أخرى.



تجدر الإشارة إلى أن الشركة أعلنت في عام 2020 عن خطتها لوقف الاعتماد على المعالجات والرقائق الإلكترونية التي تنتجها شركة "إنتل كورب"، وفي المقابل، سوف تستخدم "آبل" رقائقها الخاصة من صناعتها.



وعلى صعيد التداولات، انخفض سهم "آبل" بنسبة 1.2% وأغلق جلسة الثلاثاء عند 119.9 دولار، وسجل أعلى سعر عند 120.4 دولار وأقل سعر عند 118.8 دولار.