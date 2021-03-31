شكرا لقرائتكم خبر عن المدير التنفيذي لشركة "تسلا" يتوقع مواجهة صعوبات في إنتاج الشاحنات الكهربائية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم "تسلا" خلال تداولات اليوم الثلاثاء رغم الضغوط على "وول ستريت" نتيجة انتعاش العائد على سندات الخزانة الأمريكية.



وصرح المدير التنفيذي لشركة "تسلا" اليوم بأن نقص إمدادات الرقائق الإلكترونية في الفترة القليلة القادمة سوف يجعل مسألة توسيع إنتاج الشاحنات الكهربائية بمثابة تحد أمام الشركة الأمريكية.



وذكر "ماسك" في تغريدة على حسابه الرسمي بموقع "تويتر" أن هناك مشكلة في المعروض من الرقائق الإلكترونية، والتي سوف تقف عائقا أمام التوسع في إنتاج "تسلا" للشاحنات الكهربائية.



ونتيجة لتراجع المعروض من الرقائق الإلكترونية، اضطرت شركات سيارات عالمية مثل "فولكس فاجن" الألمانية و"جنرال موتورز" اليابانية وغيرهما إلى خفض إنتاج الشاحنات الكهربائية.



وأظهرت بيانات إحصائية أن ضعف المعروض من الرقائق الإلكترونية تسبب في انخفاض إنتاج السيارات على مستوى العالم بحوالي 130 ألف وحدة.



وعلى صعيد التداولات، ارتفع سهم "تسلا" بنسبة 3.9% إلى 635.6 دولار، وسجل السهم أعلى سعر في الجلسة عند 637.6 دولار وأقل سعر عند 591 دولارا.