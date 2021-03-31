شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأمريكية تغلق على انخفاض بضغط من عوائد سندات الخزانة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت مؤشرات الأسهم الأمريكية خلال تداولات اليوم الثلاثاء في ظل الارتفاع في العائد على سندات الخزانة مما ضغط بدوره على "وول ستريت".



وتستعد الولايات المتحدة لضخ حزمة تحفيز مالي إضافية من أجل دعم الاقتصاد الأكبر على مستوى العالم في مواجهة تداعيات الجائحة.



وارتفع العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات إلى أعلى 1.7%، وهو مستوى لم يشهده العائد منذ يناير/كانون الثاني من عام 2020.



هذا، وكشفت بيانات اقتصادية عن أن مؤشر ثقة المستهلكين في الولايات المتحدة ارتفع خلال مارس/آذار الجاري إلى مستوى 109.7 نقطة الذي يعد الأعلى منذ عام.



وفي سوق النفط، انخفضت العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم مايو/أيار بنسبة 1.6% أو ما يعادل 1.01 دولار وأغلق الخام عند 60.55 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر عند 62.2 دولار وأقل سعر عند 59.9 دولار.



وتراجعت العقود الآجلة لخام "برنت" تسليم مايو/أيار بنسبة 1.3% أو ما يعادل 84 سنتا وأغلق الخام عند 614.14 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر عند 65.4 دولار وأقل سعر عند 63.5 دولار.



وفي ختام التداولات، انخفض "داو جونز" بنسبة 0.3% (ما يعادل 104 نقاط) إلى 33066 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 33170 نقطة وأقل مستوى عند 32988 نقطة.



وتراجع "ناسداك" بنسبة 0.1% (ما يعادل 14 نقطة) إلى 13045 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 13075 نقطة وأقل مستوى عند 12922 نقطة.



وهبط "إس أند بي 500" بنسبة 0.3% (ما يعادل 12 نقطة) إلى 3958 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 3968 نقطة وأقل مستوى عند 3944 نقطة.