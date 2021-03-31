شكرا لقرائتكم خبر عن انتعاش مبيعات الذهب مارس 2021 وارتفاع الطلب على عيار 18 والان مع تفاصيل الخبر
وأشار إلى أن هناك ارتفاع فى الطلب الآن على الذهب عيار 18 فى القاهرة الكبرى والإسكندرية، وذلك لأنه ذات اشكال متعددة وبه أطقم ومشغولات ذات أوزان خفيفة يمكن للمستهلك الاختيار منها.
وفي سياق متصل قال إن هناك عوائق تحول دون تصدير الذهب فى صورة مشغولات منها رسوم التثمين، وتفرض بنسبة 1% على الكمية المصدرة، ومع ارتفاع الذهب، والتثمين يعتبر عبئا ماليا على السعر النهائى للمنتج، فى وقت تكاليف التصنيع فى الخارج أقل بكثير من مصر، لذلك تكون المنافسة صعبة.
وأضاف لـ"الخليج 365"، أن المشغولات الذهبية المصرية تطورت كثيرا وتضاهى الإيطالى ودول أخرى حاليًا، مشيرا إلى أن الرسوم المفروضة عائق كبير لذلك المصانع تركز على السوق المحلى، ونحتاج دعم من خلال إزالة رسوم التثمين وهو ما يجعل منتجاتنا منافسة فى الخارج.