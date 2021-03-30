شكرا لقرائتكم خبر عن الصويا تغلق على انخفاض بفعل تسارع وتيرة الحصاد في البرازيل والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار الصويا خلال تعاملات اليوم الثلاثاء في ظل ارتفاع الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية مما تسبب في ضغوط على السلع، وذلك بالإضافة إلى تسارع وتيرة الحصاد في البرازيل.



وكشفت شركة "أجرورال" يوم الإثنين عن ان حصاد الذرة في البرازيل بلغت نسبته 98% من إجمالي التقديرات حتى الخميس الماضي.



يأتي ذلك بعد التأخر في الحصاد على مدار الأسابيع القليلة الماضية بسبب مشكلات مناخية شملت تساقط أمطار غزيرة في مساحات شاسعة بالبرازيل.



أما بالنسبة لحصاد الصويا في البرازيل، فقد بلغت نسبته 71% حتى يوم الخميس الماضي دون وتيرة الحصاد المقدرة بنسبة 76% في نفس الفترة من عام 2020.



من ناحية أخرى، ارتفع مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 21:29 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.4% إلى 93.2 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 93.3 نقطة وأقل مستوى عند 92.8 نقطة.



وفي ختام التعاملات، انخفضت العقود الآجلة للصويا تسليم مايو/أيار بنسبة 1.8% إلى 13.66 دولار للبوشل، وسجلت السلعة الزراعية أعلى سعر عند 13.94 دولار وأقل سعر عند 13.64 دولار.