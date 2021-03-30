شكرا لقرائتكم خبر عن عقود الفضة تغلق على انخفاض بأكثر من 2.5% متأثرةً بقوة الدولار والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار الفضة خلال تداولات اليوم الثلاثاء في ظل ارتفاع الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية فضلا عن انتعاش العائد على سندات الخزانة الأمريكية.



وكشفت مصادر عن أن الولايات المتحدة تسعى لضخ حزمة تحفيز مالي إضافية من أجل دعم الاقتصاد الأكبر على مستوى العالم في مواجهة تداعيات الجائحة.



وارتفع العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات إلى أعلى 1.7%، وهو مستوى لم يشهده العائد منذ يناير/كانون الثاني من عام 2020.



من ناحية أخرى، ارتفع مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 20:09 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.4% إلى 93.2 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 93.3 نقطة وأقل مستوى عند 92.8 نقطة.



وكشفت بيانات اقتصادية عن أن مؤشر ثقة المستهلكين في الولايات المتحدة ارتفع خلال مارس/آذار الجاري إلى مستوى 109.7 نقطة الذي يعد الأعلى منذ عام.



وفي ختام الجلسة، انخفضت العقود الآجلة للفضة تسليم مايو/أيار بنسبة 2.6% إلى 24.14 دولار للأوقية، وسجل المعدن النفيس أعلى سعر اليوم عند 24.770 دولار في حين سجل أقل سعر عند 23.880 دولار.