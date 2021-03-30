شكرا لقرائتكم خبر عن الين الياباني ينخفض رغم صدور بيانات اقتصادية قوية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع الين الياباني أمام أغلب العملات الرئيسية لا سيما الدولار الأمريكي خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، وذلك على الرغم من صدور بيانات اقتصادية أفضل من توقعات المحللين.



وكشفت بيانات حكومية عن أن مؤشر معدل البطالة في اليابان استقر عند مستوى 2.9% خلال شهر فبراير/شباط الماضي دون تغيير بينما أشارت التوقعات إلى ارتفاع المؤشر عند مستوى 3%.



وعلاوة على ذلك، انخفض مؤشر مبيعات التجزئة اليابانية بنسبة 1.5% في الشهر الماضي، وهو ما جاء أفضل من توقعات انخفاض المؤشر بنسبة 2.7%.



وصعد الدولار اليوم بالتزامن مع ارتفاع العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات إلى أعلى 1.7%، وهو مستوى لم يشهده العائد منذ يناير/كانون الثاني من عام 2020.



هذا، وتواصل الدول والحكومات على مستوى العالم جهودها للسيطرة على تفشي جائحة كورونا من خلال فرض قيود الإغلاق وتوزيع المزيد من جرعات اللقاحات المضادة لفيروس كورونا.



وعلى صعيد التداولات، ارتفع الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني بحلول الساعة 20:00 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.5% إلى 110.3، وسجل أعلى سعر اليوم عند 110.4 في حين سجل أقل سعر عند 109.7.