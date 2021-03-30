شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يغلق أدنى 1700 دولارا وسط ارتفاع عائد السندات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الثلاثاء وسط ارتفاع الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية بالإضافة إلى صعود العائد على سندات الخزانة الأمريكية.



وتستعد الولايات المتحدة لضخ حزمة تحفيز مالي إضافية من أجل دعم الاقتصاد الأكبر على مستوى العالم في مواجهة تداعيات الجائحة.



هذا، وقد ارتفع العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات إلى أعلى 1.7%، وهو مستوى لم يشهده العائد منذ يناير/كانون الثاني من عام 2020.



من ناحية أخرى، ارتفع مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 19:44 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.4% إلى 93.2 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 93.3 نقطة وأقل مستوى عند 92.8 نقطة.



وكشفت بيانات اقتصادية عن أن مؤشر ثقة المستهلكين في الولايات المتحدة ارتفع خلال مارس/آذار الجاري إلى مستوى 109.7 نقطة الذي يعد الأعلى منذ عام.



وفي ختام التداولات، انخفضت العقود الآجلة للذهب تسليم يونيو/حزيران بنسبة 1.7% أو ما يعادل 28.6 دولار وأغلق المعدن النفيس عند 1686 دولارا للأوقية، وبلغ أعلى سعر في الجلسة عند 1714.8 دولار وأقل سعر عند 1678.3 دولار.